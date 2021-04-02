Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evi saran alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre alevlere teslim olan 7 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının, diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

7 EV, 3 SAMANLIK VE 8 AHIR KÜLE DÖNDÜ



Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

'YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'

Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı" dedi.

VALİLİK: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.