Artvin'de Yaralı Bulunan Baykuş Tedavi Edildi

Artvin'in Borçka ilçesinde yaralı bulunan baykuşun tedavisi yapıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaralı bulunan baykuşun tedavisi yapıldı.



İlçenin Düzköy köyünde vatandaşlar, buldukları yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.



İlk tedavisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince yapılan baykuşta, beslenme yetersizliğine bağlı halsizlik ve sol kanadında yaralanma tespit edildi.



Tetkiklerin ardından yaralı baykuş, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Rehabilitasyon ve Kurtarma Merkezine gönderildi.

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