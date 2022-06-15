Yaşadığını fark ettikleri hayvanı araçlarına alan Örücü ile İnal, ıslak ve bitkin haldeki yavruyu kurulayıp ısıttıktan sonra durumu Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kentte doğa fotoğrafçılığı yapan Süleyman İnal ve Emrah Örücü, fotoğraf çekmek için gittikleri bölgede yol kenarında hareketsiz yatan bir dağ keçisi yavrusu gördü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı - Son Dakika

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