Yaralı bulunan yeşilbaş ördek, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı - Son Dakika

Artvin'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan yeşilbaş ördek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kemalpaşa ilçesindeki Karaosmaniye Deresi'nde, yaralı ve çırpınmakta olan yeşilbaş ördek olduğunu gördü.

Bunun üzerine iz takip köpeği "Pipet", ekiplerin komutlarıyla suya girerek ördeği kıyıya çıkardı.

Yapılan kontrolde kanadından yaralı olduğu belirlenen yeşilbaş ördek, uzman veteriner tarafından tedavi edildi.

Sağlığına kavuşan ördek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince doğal yaşam ortamına bırakıldı.