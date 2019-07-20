Artvin'de yaralı karaca koruma altına alındı
1 saat önce
Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca koruma altına alındı.
Artvin Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:11 Kaynak: AA
'in Borçka
ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zorlu köyünde yaralı karaca gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen karacayı bulunduğu yerden aldı.
Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.
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