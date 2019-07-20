Son Dakika Haberleri: Artvin'de yaralı karaca koruma altına alındı
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Artvin'de yaralı karaca koruma altına alındı

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca koruma altına alındı.

Artvin'de yaralı karaca koruma altına alındı, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zorlu köyünde yaralı karaca gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen karacayı bulunduğu yerden aldı.
Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.
Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:11 Kaynak: AA
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