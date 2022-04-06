Artvin'de yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Artvin'de yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

06.04.2022 15:51
Artvin'de yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Narlık köyüne giden Necat Demir, yol kenarında yorgun ve bitkin yatan yaban keçisi gördü.

Kendisinden kaçamayan hayvanın vücudunda ve ayağında yaralar fark eden Demir, keçiyi aracına koyarak tedavi için ilçedeki veterinere götürdü.

Demir, durumu Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.

Yaban keçisi, veterinerin ilk müdahalesinin ardından Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Necat Demir, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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