Üye Girişi
Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor

30.12.2021 09:35

Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor Artvin'de yasaklı ırk köpekler arasında gösterilen 'Dogo melez', 'Amerikan staffordshire terrier', 'Tiger pitbul' ırkına ait 3 köpeğe mikroçipleri takılarak kayıt altına alındı.

Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor

ARTVİN - Artvin'de yasaklı ırk köpekler arasında gösterilen 'Dogo melez', 'Amerikan staffordshire terrier', 'Tiger pitbul' ırkına ait 3 köpeğe mikroçipleri takılarak kayıt altına alındı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikle tehlike arz eden köpek ırkları 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına alınma kararı alındı. Karara göre, tehlike arz eden bu köpek ırkları kısırlaştırılacak, aşıları tamamlanacak. Mikroçip ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kayıt altına alınacak. Bu kapsamda Artvin'de bulunan, 'Dogo melez', 'Amerikan staffordshire terrier', 'Tiger pitbul' ırkına ait 3 köpek kayıt altına alındı.

Sahipleri tarafından terk edilen bu üç köpeğe, gönüllü hayvan severler sahip çıktı. 70'in üzerinde sokak hayvanın bakımı ve tedavisinin yapıldığı, Yaşam Köy Hayvan Bakımevinde bulunan bu üç köpeğin kimliklendirilmesi için gönüllüler başvurularını yaptı. Daha önceden kısırlaştırılmış olan 3 köpeğe, Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mikroçiplerini takarak kimliklendirme işlemini yaptı. Sırtlarına yerleştirilen mikroçip sayesinde hayvan kayıt altına alınmış oldu.

Artvin'de faaliyetlerde bulunan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emel Meriç, Artvin'de sokak hayvanlarının sorunlarını çözmek için çalışma yürüttüklerini söyledi. Sokak köpeklerinin hem kısırlaştırılmasının hem de çiplerin takılmasının zaman alacağını ifade eden Meriç, 14 Ocak tarihinin ileri bir tarihe uzatılmasını talep etti. Meriç "Köpek sayısının artmasıyla ilgili vatandaşlardan çok şikayet var. Ama biz yıllardır, belediyelerce kısırlaştırılmasını sahipli hayvanların kayıt altına alınmasını taleplerimiz oldu. Bu kontrol altına alınmadığı için giderek sahipsiz hayvan sayısı buda insanlarda rahatsızlık oluşturdu" dedi.

" Gaziantep'te yaşanan olayda Asiye ve iki Pitbull bedel ödedi"

Gaziantep'te yaşanan olayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Meriç "İki Pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye'ye saldırması sonucunda yaralanması çok kötü bir durum oldu. Bu hiç birimizin istediği bir şey değil. Hem Asiye açısından hem geri kalan hayvanlar açısından kötü sonuçlar doğurdu. Asiye'nin yaşadığı olayda birçok kişinin bir çok kurumun ihmali var aslında. Ama burada bedel ödeyen Asiye ve iki Pitbull oldu. Biz yıllardır bu hayvanlar üretilmesin çünkü bu hayvanlar bedel ödüyor dedik. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Kuşkusuz iyi niyetli bir çağrıda bulundu. Güzel bakım evleri yapın, güzel mama fabrikaları kurun gibi. Belediyelerin durumu ortada ve belediyeler bundan açık bir şekilde fırsata çevirdiler. Bu hayvanları yok etmek için bir çok belediye bu hayvanları maalesef yok ediyor" ifadelerini kullandı.

Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor
Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor
Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor

YORUMLAR
500

Artvin, Meriç, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor - Son Dakika


Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı         
09:29
İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek         
09:18
Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor         
09:11
Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey ağabeyi Gündüz ile yüzleşti mi? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey ağabeyi Gündüz ile yüzleşti mi?         
08:59
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
09:19 Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü
09:18 İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek
09:15 Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil
09:11 Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor
09:06 Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
09:04 "İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa
08:58 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey ağabeyi Gündüz ile yüzleşti mi?
08:54 Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 09:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement