Artvin'de yavru ayıyı vuran ve köpekleri üzerine salan kişi yakalandı - Son Dakika

Artvin'de yavru ayıyı vuran ve köpekleri üzerine salan kişi yakalandı
Artvin'de yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle saldırarak işkence eden şahız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Artvin'de yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle saldırarak işkence eden şahız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Artvin Valiliği şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yavru ayıyı tüfekle vuran ve daha sonra köpeklerle üzerine saldırarak işkence yapılan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzere Artvin jandarma ekipleri harekete geçti. Şahıs kısa sürede yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı Valilik tarafından duyuruldu.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından paylaşılan görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde bir yavru ayının vurulduktan sonra üzerine köpeklerin salındığı görülüyor. Acı çeken yavru ayı kendini korumaya çalışırken, elinde tüfekle bekleyen avcıda o anları seyrediyor. HAYTAP üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu avcının cezalandırılmasını istedi. HAYTAP tarafından yapılan yazılı açıklamada "Artvin Arhavi'de ayı yavrusu kimseye zarar vermediği halde avcılar tarafından vuruldu ve köpeklere parçalatılmaya çalıştı. Ayıların vurulması hayvanların koruma kanunu kapsamında olmadığı için hemen kişinin tutuklanması için suç duyurusunda bulunduk" denildi. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:32 Kaynak: İHA
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