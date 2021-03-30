Artvin'de yaya önceliği için kırmızı çizgi çekildi - Son Dakika

Artvin'de yaya önceliği için kırmızı çizgi çekildi

30.03.2021 14:57
Artvin'de yaya önceliği için kırmızı çizgi çekildi, System.String[]

Artvin'de İçişleri Bakanlığı'nın "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Artvin'de İçişleri Bakanlığı'nın "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Çayağzı Mahallesindeki Köprübaşı mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte Artvin Valisi Yılmaz Doruk yaya geçidinde kırmızı renge boyadı. Vali Doruk daha sonra, sürücülere broşür ve karanfil vererek yayalara öncelik verilmesini yönünde araç sürücülerin daha duyarlı davranmasını istedi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Doruk, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için bu etkenliği gerçekleştirildiklerini kaydetti.

Jandarma ve emniyet trafik ekiplerinin organizasyonunda il genelinde yapılan etkinlikteki amacın trafik kazalarının asgariye indirilmesine yönelik farkındalığı artırmak olduğunu kaydeden Doruk "Son dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını görüyoruz. Trafik kazalarında, ölüm oranlarında yaralanma oranlarında düşüş var. 2010'dan itibaren yarı yarıya düştü. Bu bunlar bu çalışmaların bir sonucu. Bizde bu farkındalığı artırmak üzere bu tür çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, jandarma ve emniyet mensupları katıldı. - ARTVİN

Artvin'de yaya önceliği için kırmızı çizgi çekildi
Artvin'de yaya önceliği için kırmızı çizgi çekildi
Artvin'de yaya önceliği için kırmızı çizgi çekildi
Artvin'de yaya önceliği için kırmızı çizgi çekildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de yaya önceliği için kırmızı çizgi çekildi - Son Dakika


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