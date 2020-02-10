Artvin'de yaylada horonlu off-road heyecanı - Son Dakika

Artvin'de yaylada horonlu off-road heyecanı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde karla kaplı Tekkale köyüne bağlı Selant Yaylası'nda off-road heyecanı yaşandı.

Yusufeli Off-Road Kulübü üyeleri, denizden 2000 bin metre yükseklikteki Selant Yaylası'na çıkarak off-road etkinliği düzenledi. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı arazide off-road yapan sürücüler karla kaplı yollarda araçlarını test etti. Kara saplanan araçlar ise konvoydaki diğer araçlara bağlanan iple çekilerek çıkartıldı. Etkinlikte büyük heyecan yaşayan sürücüler, mola verdikleri alanda ateş yakıp, yemek yedi. Müzik eşliğinde horon da oynayan sürücüler, karla kaplı yaylada muhteşem manzaranın keyfini çıkardı.