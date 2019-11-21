Son Dakika Haberleri: Artvin'de yaylalarda kaçak yapılaşmayla ilgili toplantı yapıldı
Son Dakika Güncel Artvin'de yaylalarda kaçak yapılaşmayla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

Artvin'de yaylalarda kaçak yapılaşmayla ilgili toplantı yapıldı

6 saat önce

Artvin'de yaylalarda kaçak yapılaşmayı önlemek ve önceden yapılmış kaçak yapılar konusunda mevcut kanunlar çerçevesinde atılması gereken adımlar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Artvin'de yaylalarda kaçak yapılaşmayla ilgili toplantı yapıldı, System.String[]

Artvin'de yaylalarda kaçak yapılaşmayı önlemek ve önceden yapılmış kaçak yapılar konusunda mevcut kanunlar çerçevesinde atılması gereken adımlar ile ilgili toplantı düzenlendi.


Vali Yılmaz Doruk başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Dursun Okur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt, kaymakamlar ile ilgililer katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Doruk, yaylalarda kaçak yapılaşmaları engelleyecek her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.


Yaylaları kadimden beri vatandaşların kullandığını belirten Vali Doruk, şunları kaydetti:

"İlimizde hayvancılık vatandaşlarımızın önemli bir geçim kaynağıdır ancak yaylalar günümüzde hayvancılıktan ziyade maksadı dışında kullanılıyor. Yaylalarda denetimsiz, kuralsız, plansız, programsız çarpık bir yapılaşma olduğunu görmekteyiz. Burada kaymakam arkadaşlarımız, özellikle muhtarlarımız ve diğer kamu görevlileri daha da duyarlı olacaklar. Mevzuat kapsamında kaçak yapılaşma yapılmaması konusunda kendilerine tanınan görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor. Hep birlikte yaylalarda bu kaçak yapılaşmayla da mücadele etmek durumundayız."

Toplantıda, katılımcılar tarafından bu zamana kadar yapılmış olan tespitler, yapılacak işlemler ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yılmaz Doruk, Jandarma, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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