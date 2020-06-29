Artvin'de yeniden artan vakaların kaynağı 'döner partisi' - Son Dakika

Artvin'de yeniden artan vakaların kaynağı 'döner partisi'

Artvin'de yeniden artan vakaların kaynağı 'döner partisi' (2)ATSO BAŞKANI KURT: REHAVETE KAPILDIKArtvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, "Artvin göç veren bir il olduğu için vatandaşlarımız, kışın büyükşehirlerde yazın ise Artvin'de yaşıyor.

Artvin'de yeniden artan vakaların kaynağı 'döner partisi' (2)

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ATSO BAŞKANI KURT: REHAVETE KAPILDIK

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, "Artvin göç veren bir il olduğu için vatandaşlarımız, kışın büyükşehirlerde yazın ise Artvin'de yaşıyor. Maalesef vaka sayısındaki artışın en önemli sebeplerinden birisi bu mevsimlik göç hareketi. Bunu aslında biz öngörüyorduk, 25-30 bin civarında insan büyükşehirlerden ilimize geldi. Gerekli tedbirler alınmıştı ama sanıyorum ki rehavete kapıldık. Belki de sosyal mesafe kuralını ve maske takmayı ihmal ettik. Herkese sesleniyor; virüs geçmiş değilö ifadelerini kullandı.

'HERKES TEDBİR ALMALI'

İl dışında gelen vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade eden Artvinli Aytekin Şahin (59), "Dikkatsiz ve tedbirsiz davranan vatandaşlara, yoğun bakımda hastaların neler yaşadığını gösteren video ve fotoğrafları göstermek gerek. Ondan sonra herkes nasıl tedbir alması gerektiğini daha iyi anlarö diye konuştu.

'EVLERİNDEN ÇIKMAMALARI LAZIM'

Artvin'deki vaka sayısındaki artışın nedenini il dışından kente gelen kişilerden kaynaklandığını ifade eden Esra Taşkın da "Çünkü il dışından gelen kişiler genelde hasta oluyor ve yol boyunca dikkatli olamıyorlar. Bu nedenle il dışından gelenlerin evlerinden çıkmaması gerekiyor. İnşallah, bu salgını kısa sürede atlatırız" dedi.

'14 GÜN KURALINA UYMUYORLAR'

Yaz ayının gelmesiyle birlikte il dışından Artvin'e çok fazla kişinin geldiğini belirten Sevgi Okur, "14 gün kuralına uyulmadığı ve diğer kişilerle temas edildiği için vaka sayısı da artıyor. Herkesin daha duyarlı davranması lazımö şeklinde konuştu.

'HERKES DUYARLI DAVRANMALI'

Artvin halkının bu zamana kadar kurallara uyduğunu belirten Ayşegül Kanmaz, "Vaka sayısı sıfıra inmişti. Ancak yaz ayıyla birlikte il dışından gelen vatandaşlarımız duyarlı davranmadıkları için, 14 gün kuralına uymadıkları için vaka sayısı 20'ye yükseldiö dedi.

Alınan tedbirlerle birlikte Artvin'de vaka sayısının bittiğini ancak yeniden vaka sayısında artış olduğunu belirten Anıl Elçin, "Başka illerden gelen kişilerden kaynaklı olduğunu düşünüyorumö diye konuştu.

Seçkin Kurt, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de yeniden artan vakaların kaynağı 'döner partisi' - Son Dakika

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