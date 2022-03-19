Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendi

19.03.2022 10:32

Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendiARTVİN Artvin'de sürüler halinde yaşayan ve yer çekimine meydan okuyan dağ keçilerinin muhteşem görüntüleri hayranlık uyandırıyor.

Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendi

ARTVİN Artvin'de sürüler halinde yaşayan ve yer çekimine meydan okuyan dağ keçilerinin muhteşem görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Kayaların usta tırmanıcıları olan yaban keçilerinin sarp kayalıklardaki müthiş hünerleri kameralara yansıdı.

Artvin ve ilçelerinde sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin görüntülendi. Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilerek korunmakta olan yaban keçileri, kayalık alanlarda hünerleri hayranlık uyandırıyor. Bazen beslenmek amaçlı çıktıkları kayalıkları, bazen de diğer yaban hayvanlarından korunmak için kullanıyorlar. Kayalıkların renginde oldukları için fark edilmeleri çok zor olan yaban keçilerinin bu kez görüntülendi. Dik ve dümdüz kayalardaki çevikliğiyle gezen yaban keçileri rahatlıkla atlayıp zıplamaları gözlerden kaçmadı.

Metrelerce yükseklikte bulunan dik eğimini umursamayıp yer çekimine meydan okuyan keçileri, kayalık alanlarda zayıf ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyorlar.

Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendi
Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendi
Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendi

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Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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