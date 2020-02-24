Artvin'de yıkım kararı alınan okulun velilerinden tepki - Son Dakika
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Artvin'de yıkım kararı alınan okulun velilerinden tepki

6 saat önce

Artvin'de depreme dayanıksız olduğu için yıkılması kararı alınan Gazi Ortaokulu öğrencilerinin başka okulda öğrenim görecek olmasına veliler tepki gösterdi.

Artvin'de yıkım kararı alınan okulun velilerinden tepki, System.String[]

Artvin'de depreme dayanıksız olduğu için yıkılması kararı alınan Gazi Ortaokulu öğrencilerinin başka okulda öğrenim görecek olmasına veliler tepki gösterdi. Veliler, çocuklarının ikili eğitim görmelerini istemediklerini ifade ettiler.


Milli Eğitim Bakanlığı, Artvin'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2 okulun yıkılmasına karar verdi. Yıkılmasına karar verilen Gazi Ortaokulu öğrencilerinin merkezdeki başka bir okulda sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitim görecek olması velilerin tepkisine neden oldu. Sabah öğrencilerle birlikte okula gelen velililer, okul bahçesinde toplanarak tepkilerini dile getirdi.


Artvin İl Milli Eğitin Müdürü Fahri Acar, yıkımına karar verilen Gazi Ortaokulu toplantı salonunda velilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Acar, il genelinde deprem riski taşıyan bir okul için yıkım, bir okul için de güçlendirme kararı alındığını söyledi. İl genelinde 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporunun tamamlandığını dile getiren Acar, "Bir süredir yapılan depremsellik çalışmaları sonucunda ilimizde 2 okulla ilgili bir karar elimize ulaştı. İlimizde Gazi Ortaokulu yıkılıp yeniden yapılması gereken okullar sınıfında. Kemalpaşa ilçemizde bulunan Kemalpaşa Ortaokulu da güçlendirilerek eğitime devam edilecek okullar arasında bulunuyor. Bu iki okulumuzu en kısa sürede boşaltacağız. Gazi Ortaokulumuzu yıkıp buraya yeni bir Gazi Ortaokulu yapacağız. Bu nedenle geçici olarak bu okulumuzu kullanamayacağız" dedi.


Bu süreçte velilerden anlayış ve destek beklediklerini kaydeden Acar, "Çocuklarımız önceliğimiz. Öğretmen arkadaşlarımızla da konuştuk. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması lazım. Çocuklarımızın eğitime konsantresini sağlayalım" diye konuştu.


Okulu kesinlikle boşaltmak zorunda olduklarını ve bu konuda riske giremeyeceklerini kaydeden Acar, "Bakanlıktan 'ivedilikle boşaltın' diye bir yazı geldi. Bizim inisiyatifimizde olan bir durum değil" ifadelerini kullandı.


Okulun yıl sonunda yıkılmasını talep eden veliler ise, "Biz okulun yıkılmasına karşı değiliz. Alınmış bir karar varsa buna saygı duyuyoruz, fakat sezonun ortasında çocuklarımızı başka bir okula sabah ve öğlenci olmak üzere göndermek istemiyoruz" dediler. - ARTVİN

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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