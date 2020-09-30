Artvin'de yıldırım geceyi böyle aydınlandı - Son Dakika

Artvin'de yıldırım geceyi böyle aydınlandı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yıldırım düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı, düşen yıldırım geceyi böyle aydınlattı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası yıldırım düştü. İlçe merkezine yakın dağlık alana ve denize düşen yıldırım saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Geceyi gündüz gibi aydınlatan yıldırım düşmesi anı bir kişi tarafından çep telefonuyla görüntülendi. Her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede, görüntüler eşsiz manzaralar oluşturdu.