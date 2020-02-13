Artvin'de yoğun kar yağışı kimine çile kimine ise ekmek kapısı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de yoğun kar yağışı kimine çile kimine ise ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Artvin'de yoğun kar yağışı kimine çile kimine ise ekmek kapısı oldu

6 saat önce

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, yardımlarına ise seyyar zincir satıcıları yetişiyor.

Artvin'de yoğun kar yağışı kimine çile kimine ise ekmek kapısı oldu, System.String[]

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, yardımlarına ise seyyar zincir satıcıları yetişiyor. Kar çilesi ekmek kapısı haline gelen seyyar zincir satıcıları durumdan oldukça memnun.


Artvin'de etkili olan kar yağışı Borçka- Hopa karayolunda trafiğin aksamasına neden oluyor. Her kar yağışında bölgede buzlama nedeniyle araç sürücüleri yollarda mahsur kalıyor. Çift tüplü Cankurtaran Tüneli'nin her iki giriş ve çıkışlarında buzlanma nedeniyle polis ekipleri zincirsiz araç geçişlerine izin vermiyor. Saatlerce yolun açılmasını bekleyen sürücülerin yardımına ise seyyar zincir satıcıları yetişiyor. Bu durumu fırsat bilen zincir satıcıları bölgeye giderek zincir ihtiyacı olan sürücülere ücret karşılığında zincir satıyor. Bu sayede trafik seyrinde akarken, sürücüler ise güvenli bir şekilde seyahatlerine devam etmiş oluyor. - ARTVİN

Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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