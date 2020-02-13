Artvin'de yolu kardan kapalı köyünde fenalaşan çocuk, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de yolu kardan kapalı köyünde fenalaşan çocuk, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Artvin'de yolu kardan kapalı köyünde fenalaşan çocuk, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Borçka ilçesinde yolu kardan kapanan Camili Yaylasındaki Maral köyünde rahatsızlanan bir çocuk, iki ülke arasındaki protokol çerçevesinde, Gürcistan toprakları üzerinden Hopa'ya getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Artvin'de yolu kardan kapalı köyünde fenalaşan çocuk, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Borçka ilçesinde yolu kardan kapanan Camili Yaylasındaki Maral köyünde rahatsızlanan bir çocuk, iki ülke arasındaki protokol çerçevesinde, Gürcistan toprakları üzerinden Hopa'ya getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Kar nedeniyle yolu yaklaşık 6 ay kapanan Gürcistan sınırında yer alan Maral köyünde rahatsızlanan Nisanur Tekin'in ailesinin yardım istemesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

İş makineleriyle yolu açılan köye ulaşan ekipler, ambulansla aldıkları Nisanur'u, Camili bölgesindeki 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na getirdi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Nisanur'un, apandisit şüphesiyle Hopa Devlet Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi.

Köy yolu ile Borçka arasındaki kara yolunun kardan kapalı olması nedeniyle Borçka Kaymakamlığı, Nisanur'un Gürcistan toprakları üzerinden Artvin'in Hopa ilçesine getirilmesi amacıyla Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu ile irtibata geçti.

İki ülke arasındaki protokol çerçevesinde Nisanur Tekin, köylüler ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Gürcistan'ın Chuneti köyüne getirildi. Daha sonra Sarp Sınır Kapısı'na ulaştırılan Nisanur, 112 Acil Servis ambulansı ile tedavisi yapılmak üzere Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürcistan, Camili, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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