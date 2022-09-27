Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde koşan yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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