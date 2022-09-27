Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde koşan yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde koşan yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi

27.09.2022 14:41

Artvin'de Yusufeli Barajı suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınma sürecinin başladığı yeni yerleşim yerinde, yaban keçilerinin caddede ilerlediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Artvin'de Yusufeli Barajı suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınma sürecinin başladığı yeni yerleşim yerinde, yaban keçilerinin caddede ilerlediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci devam ediyor.

Kamu kurumlarının yeni yerleşim yerinde hizmete başlamasının ardından borçlandırma işlemlerini tamamlayıp anahtarlarını teslim alan bazı vatandaşlar da yeni evlerine taşınmaya başladı.

Yeni yerleşim yerindeki caddede koşan yaban keçileri ise cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre caddede koşarak ilerleyen yaban keçileri, daha sonra Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce ağaçlandırılan alana girerek gözden kayboldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde koşan yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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