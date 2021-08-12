Artvin'de yüzmek için denize giren genç kayboldu - Son Dakika

Artvin'de yüzmek için denize giren genç kayboldu
ARTVİN - Artvin'de 17 yaşındaki bir genç dalgalara kapılarak kayboldu. Sahil güvenlik ekipler kayıp genç için arama kurtarma çalışması başlattı.
Artvin'in Arhavi İlçesinde bağlı Kıyıcık plajında akşam saatlerinde yüzmek için denize giren 17 yaşındaki Kadir Mengükan, dalgalara kapılarak kayboldu.
Kaybolan genci bulmak için Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri denizde arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Kaynak: İHA
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