Artvin'de Zeka Oyunları Kulübü ve Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Artvin'de Zeka Oyunları Kulübü ve Kütüphanesi açıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulu bünyesinde oluşturulan kütüphane ve zeka oyunları kulübünün açılışına katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulu bünyesinde oluşturulan kütüphane ve zeka oyunları kulübünün açılışına katıldı. Açılışa, Vali Doruk'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kütüphaneye kitap ve zeka oyunları bağışında bulunan Yazar Turgut Tunç, Okul Müdürü Gülay Mollamehmetoğlu, öğretmenler, bazı öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Doruk, açılış töreninin ardından öğrencilerle satranç oynadıktan sonra günün anısına Turgut Tunç'a plaket vererek, desteği için teşekkür etti. Kütüphaneye kitap ve zeka oyunları desteğinde bulunan Gezgin Gurmeyiz Gönüllüleri kurucusu Tunç, 9 yıldır değişik projelerle topluma yararlı işler yapmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti.

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