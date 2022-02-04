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Artvin'deki barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniliyor - Son Dakika

Artvin'deki barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniliyor

04.02.2022 11:22
Artvin'deki barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniliyor

Artvin'de yaklaşık 3,5 yıl önce hizmete giren Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına hem sıcak yuva hem de şifa oluyor.

Artvin'de yaklaşık 3,5 yıl önce hizmete giren Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına hem sıcak yuva hem de şifa oluyor.

Belediyenin girişimleriyle TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit sponsorluğunda yaptırılarak Ağustos 2018'de hizmete alınan modern tesiste, bahçeli hayvan odaları, yavru bakım ünitesi, uyuz bakım ünitesi, ameliyathane, müşahede odası, karantina ünitesi gibi bölümler bulunuyor.

Yaklaşık bir dönümü kapalı olmak üzere 8 dönüm alana sahip merkezde 6 personel, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavilerinin yanı sıra kısırlaştırma işlemlerini yapıyor.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, AA muhabirine, yaşamın ve doğanın bir parçası hayvanların da insanlar kadar bu kentte yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarının "patili dostlarımız" ve "can dostlarımız" olarak adlandırıldıklarını hatırlatan Elçin, "Belediye olarak vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize nasıl hizmet ediyorsak sokak hayvanlarına da aynı şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Barınmalarından bakımlarına, tedavilerine, yemelerine, içmelerine kadar en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz." dedi.

Elçin, bu anlayışın gereği modern bir hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezine sahip olduklarını ifade ederek "Rahatsız olan, yaralanan, ezilen sokak hayvanlarını çalışma arkadaşlarımız hayvan ambulansıyla alıp buraya getiriyor. Tedavilerini yapıp iyileştirdikten sonra aldığımız noktaya bırakıyoruz. Kendini idame ettiremeyecek sokak hayvanlarımıza da burada biz bakıyoruz." diye konuştu.

"Son iki yılda 500'e yakın sokak hayvanının kısırlaştırmasını yaptık"

Elçin, 380 köpeği kayıt altına aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Son iki yılda 500'e yakın sokak hayvanının kısırlaştırmasını yaptık. En son yasaklı ırk sınıfındaki sahipli 17 köpeği ücretsiz kısırlaştırdık. Sokak hayvanlarımız için şehrin 35 noktasında beslenme noktaları yaptık. Bu noktalara düzenli olarak su ve mama bırakarak sokaktaki hayvanların beslenmesini de ihmal etmiyoruz. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımıza elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Onlara şefkat elimizi uzatarak sıcak bir yuva sağlamanın gayreti içindeyiz."

Şu an itibarıyla merkezde 100'e yakın köpeğin bakım, barınma, yemek ve klinik ihtiyaçlarının karşılandığına işaret eden Elçin, hayırsever iş insanı Gökyiğit ile eski Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'ye tesisi Artvin'e kazandırdıkları için teşekkür etti.

Artvin'deki barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniliyor
Artvin'deki barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniliyor
Artvin'deki barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniliyor
Artvin'deki barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniliyor

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Rehabilitasyon Merkezi, Artvin Belediyesi, Rehabilitasyon, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'deki barınakta sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniliyor - Son Dakika


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