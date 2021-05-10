Hatila Vadisi Milli Parkı zararlı böceklerden temizlenecek - Son Dakika

Hatila Vadisi Milli Parkı zararlı böceklerden temizlenecek

10.05.2021 11:07

Artvin merkez ilçe sınırlarındaki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda, ladin ormanlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceği mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyle yok edilecek.

Artvin merkez ilçe sınırlarındaki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda, ladin ormanlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceği mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyle yok edilecek.

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, AA muhabirine, bölgede geçen yıl yaptıkları çalışmalar sonucu, yaklaşık 17 bin hektar alana sahip Hatila Vadisi Milli Parkı'ndaki ladin ormanlarında sekiz dişli kabuk böceğine bağlı kurumanın 700 hektar alana yayıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ve çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları görüşmeler sonrası mekanik, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle böceğin yayılışını durdurarak zarar görmüş alanları temizlemek için çalışmalara başladıklarını belirten Özkaya, "Bu böceğe müdahale etmezsek zarar görmüş alanlar binli hektarların üzerine çıkacak ve ladin ormanlarımız büyük bir risk altında olacaktır. Bizim ağaç kesmek gibi bir niyetimiz yok. Tek niyetimiz bu böceği durdurmak ve zararlarını asgariye indirmek." dedi.

Özkaya, mekanik mücadele kapsamında böcekli ağaçların kesilip alandan çıkarılacağını ve götürüldüğü yerde kabuklarının soyularak böceklerin imha edileceğini anlatarak, biyolojik mücadele kapsamında da zararlı böceği yiyen yırtıcı böcek ürettiklerini, bunları bölgede zarar görmüş alanlara bırakarak doğal yöntemle sekiz dişli kabuk böceğini yok etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Zararlı böcekle mücadelede kullanacakları bir diğer yöntemin ise biyoteknik yöntem olduğunu aktaran Özkaya, "Koku yayan, 'Feromon' adı verilen tuzaklarımızı zararlı böceklerin olduğu alana yerleştireceğiz. Böcekler bu tuzaklara düşecek. Biz de belli aralıklarla tuzaklarda birikmiş böcekleri imha edip mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Özkaya, sekiz dişli kabuk böceğiyle mücadelede, doğaya ve diğer canlılara zarar verecek herhangi bir kimyasalın kullanılmayacağına dikkati çekti.

"Böcekli ağaçların bölgeden çıkartılması doğru bir yaklaşımdır"

AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ise Hatila Vadisi'nin kentin en önemli ekolojik değerlerinden biri olduğuna işaret etti.

Hatila Vadisi'nin 500-1000 yaşındaki anıt ağaçlarıyla, doğal yaşlı ormanlarıyla, zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan bir milli park olduğunu vurgulayan Tüfekçioğlu, "Bölgede böceğe bağlı kurumalar yaklaşık 20 yıl önce başladı. Kurumalar halen devam ediyor. Buradaki doğal yaşlı ormanların, anıt ağaçların, biyolojik çeşitliliğin ciddi anlamda risk altında olduğunu görüyoruz." dedi.

Bu risk nedeniyle mücadele çalışmalarının önemine dikkati çeken Tüfekçioğlu, böcekli ağaçların bir an önce alandan çıkarılması gerektiğini belirterek, Orman Bölge Müdürlüğünün bölgede yapacağı çalışmanın çok doğru bir yöntem olduğunu söyledi.

Bazı çevrelerde dillendirilen "Doğaya bırakalım, doğa kendiliğinden ormanı yenilesin" düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Tüfekçioğlu, "Bu 1000 yılda mı olacak, 2 bin yılda mı olacak? Ne zaman gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Yaşlı ormanların, anıt ağaçların, biyolojik çeşitliliğin yok olmasını doğru bulmuyoruz. Bundan dolayı buraya müdahale edilerek böcekli ağaçların bölgeden çıkartılması doğru bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Hatila Vadisi Milli Parkı zararlı böceklerden temizlenecek
Hatila Vadisi Milli Parkı zararlı böceklerden temizlenecek
Hatila Vadisi Milli Parkı zararlı böceklerden temizlenecek
Hatila Vadisi Milli Parkı zararlı böceklerden temizlenecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mimar Sinan, Artvin, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatila Vadisi Milli Parkı zararlı böceklerden temizlenecek - Son Dakika


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