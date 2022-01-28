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Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı - Son Dakika

Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı

28.01.2022 11:24
Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen heyelan sonrası Karadaniz Sahil Yolunda trafik aksamıştı, heyelan boyutu gün ağrınca ortaya çıktı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen heyelan sonrası Karadaniz Sahil Yolunda trafik aksamıştı, heyelan boyutu gün ağrınca ortaya çıktı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz sahil yolunu ulaşıma kapattı. Karayolu ekiplerin müdahalesi sonrası yol yeniden ulaşıma açılsa da bölgede ikinci bir heyelana karşı ekipler çalışmalarını durdurdu. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın boyutu ise gün ağrıyınca ortaya çıktı. Toprak ve kaya parçaları karayolunun bir bölümü kapatırken, ekipler çalışmalarına başladı. - ARTVİN

Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı
Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı

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Karadeniz, Arhavi, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı - Son Dakika
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