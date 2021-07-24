Artvin'deki sel bölgesinde abonelerin yüzde 99,7'sine elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin 'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7'sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandığını bildirdi.

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır