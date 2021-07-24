Artvin'de, çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından ilçede başlatılan temizlik çalışmalarına katılan AFAD gönüllüleri, arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı.

Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri ve askerlerin desteğiyle sürdürülüyor.

Arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına destek amacıyla Ordu'dan sel bölgesine gelen AFAD gönüllüleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgedeki temizlik çalışmalarına destek olan AFAD gönüllüleri, ekip arkadaşları Hülya Kopar'ın doğum gününü unutmadı.

Doğum günü sürprizi hazırlayan gönüllüler, temizlik çalışmaları devam ederken getirdikleri pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutladı.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında duygulanan Kopar, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Ekip arkadaşlarını unutmayan AFAD gönüllülerinin doğum günü sürprizi videosu AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında "Arhavi'deki afette çalışan AFAD gönüllüleri arkadaşlarının doğum gününü unutmadı. Tebrik ederiz, katkıları için, arkadaşlarını unutmadıkları için, ayrıca doğum günü olan arkadaşımız için." ifadesini kullandı.