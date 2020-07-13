Artvin'deki sel ve heyelan - Son Dakika

Artvin'deki sel ve heyelan

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolundaki çalışmalar sürdürülüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum kara yolundaki çalışmalar sürdürülüyor.

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Alınan bilgiye göre, ilçede dün akşam etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda Su Kavuşumu-1 tüneli toprak ve kaya parçaları nedeniyle tamamen kapandı.

Olayın ardından bölgeye yönlendirilen Karayollarına ait yaklaşık 15 iş makinesi ve 30 personel, tünel önünde biriken taş ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Tünelin çift taraflı olarak ulaşıma kapanması nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, yapılan çalışmalar ise AA tarafından havadan görüntülendi. Heyelanın getirdiği taş ve kayalar kamyonlara yüklenerek bölgeden taşınıyor.

Yetkililer, yolun en kısa sürede açılabilmesi için ekiplerin 24 saat süreyle çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.

Öte yandan, Yusufeli Barajı şantiyesinde heyelan altında kalan araçların çıkarılması için iş makinelerince başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerin şantiyede zarar gören alanlardaki temizlik çalışması devam ediyor, yetkililerce hasar tespit çalışması da yapılıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam yaşanan sel ve heyelan nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapanmış, baraj inşaatı şantiyesinde hasar meydana gelmişti.

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'deki sel ve heyelan - Son Dakika
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