Artvin'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü defnedildi - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü, toprağa verildi.

İlçede şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden Mustafa ve Müşerref Sönmaz çifti ile çocukları Salih Sönmaz için Yusufeli Demirkent köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sönmaz ailesinin kızları Fatmanur ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Sönmaz ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından anne, baba ve kardeşini kaybeden Fatmanur Sönmaz ile yakınlarının yanına gelerek taziyelerini iletti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 12 Temmuz Pazar akşamı etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda, araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'ın bulunması için Artvin ve Erzurum AFAD, iz takip köpekleriyle jandarma ekipleri, DSİ, Karayolları, 112 Acil Servis ile yüklenici firma çalışma başlatmış, Sönmaz ailesinin cansız bedenlerine dün, Yusufeli Barajı şantiyesinde aracın bulunduğu değerlendirilen alanda yapılan kazı sonrası ulaşılmıştı.