Artvin'deki sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmasına başlandı - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları başladı. İlk belirlemelere göre 50 adet sivil araç ve iş makinesinin yanı sıra, şantiye alanındaki koğuşlar, ofisler, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

Yusufeli'de Pazar günü etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yusufeli Barajı inşaatının yer aldığı şantiyede meydana gelen sel ve heyelanın ardından Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmasına başladı. Yapılan ilk incelemelere göre 50 sivil araç ve iş makinesi toprak altından çıkartıldı. Hala toprak altında kalan araçların çıkartılmaya devam ettiği öğrenildi. Şantiye alanında ise koğuşlar, ofisler bölgesindeki binalar, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

(İHA)