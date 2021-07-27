Üye Girişi
Artvin'deki selde az kalsın boğuluyorlardı! 2 vatandaşın kurtarılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Artvin'deki selde az kalsın boğuluyorlardı! 2 vatandaşın kurtarılma anı kameralara yansıdı

27.07.2021 17:01

22 Temmuz'da Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan korkunç sel felaketinde boğulmak üzere olan Ersin ve Suzan Güzel çifti, son anda çocuklarının bir arkadaşı tarafından kurtarıldı. İş yerlerindeki malzemeleri kurtarmaya çalıştığını söyleyen Ersin Güzel, botla önce karısını yolladı. Gelen vatandaş Suzan Güzel'i kurtardıktan sonra Ersin Gürsel'e doğru geldi. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan Ersin ve Suzan Güzel çifti, Kapistre Deresi'nin taşması nedeniyle su basan iş yerlerindeki malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Suyun artması sonucu sürüklenmeye başlayan karı koca bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Güzel çiftinin suda boğulmak üzere olduğunu fark eden Süleyman Başköse, botla yanlarına giderek önce Suzan Güzel'i ardından da Ersin Güzel'i kurtardı. Güzel'in kurtarılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

"ÇOCUKLARIMIN KARIMA İHTİYACI VARDI"

Ersin Güzel, gazetecilere, su basan iş yerinden çıkmak istediğini ancak eşinin suların bir süre sonra çekileceğini söylemesi üzerine orada kaldıklarını belirtti. Suların kısa süre sonra yükseldiğini ve eşinin boyunu aştığını ifade eden Güzel, çocuklarının arkadaşı da olan botta bulunan Süleyman Başköse'den yardım istediğini anlattı.

Güzel, Başköse'den önce eşini bota alarak güvenli bir yere götürmesini istediğini dile getirerek, "Önce karımı gönderdim çünkü çocuklarımın başında olsun istedim. Çocuklarımın, torunlarımın ona ihtiyacı vardı, o yüzden önce karımı gönderdim" dedi.

"HAYATTA OLMAYABİLİRDİM"

Akıntının da etkisiyle bulunduğu yerden sürüklenmeye başladığına anlatan Güzel, şöyle devam etti:

"Öleceğimi düşünüyordum sadece başka hiçbir şey düşünemiyordum. Süleyman geldi sağ olsun kurtardı bizi. Torunlarımın kokusunu bir daha alamayacağım diye çok üzüldüm. Süleyman olmasaydı şimdi ben hayatta yoktum. Allah ondan razı olsun. Bir çok kez iflas ettim ama hiç önemli değil, her şey yerine gelir. Bana bir şey verseler, yardım etseler ne olur, etmeseler ne olur? Şükür bugün nefes alıyorum, bana bu yeter. Süleyman'ı da artık üçüncü oğlum olarak görüyorum."

BAKAN SOYLU İŞ YERİNİ ZİYARET ETMİŞ

Afetin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iş yerini ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirten Güzel, çalışmalara katılan tüm ekiplere de teşekkür etti.

Süleyman Başköse (32) ise arı kovanlarına bakmak için evden çıktığını ve her şeyin suda yüzdüğünü gördüğünü aktardı. Etrafa bakınca suyun içindeki Ersin ve Suzan Güzel'in neredeyse boğulmak üzere olduğunu gördüğünü anlatan Başköse, "Gidecek yerleri yoktu, çağırdılar beni ve gidebildiğim kadar yakınlarına gittim. Önce Ersin abinin eşini aldım, sonra var gücümle Ersin abiye doğru kürek çekmeye başladım." diye konuştu.

"HAYAT KURTARMAK ÇOK FARKLI BİR DUYGU"

Başköse, akıntı nedeniyle kürek çekmekte zorlandığını ancak belli bir noktaya kadar gidebildiğini ifade ederek, Ersin Güzel'i de botun üzerine aldığını, ardından da daha büyük botla gelen AKUT ekiplerinin kendilerini başka bir bölgeye götürdüğünü kaydetti. Olayın yaşandığını sırada hiçbir şey hissetmediğini dile getiren Başköse, ancak sonrasında düşününce hayat kurtarmanın çok farklı bir duygu olduğunun farkına vardığını vurguladı.

Artvin'deki selde az kalsın boğuluyorlardı! 2 vatandaşın kurtarılma anı kameralara yansıdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'deki selde az kalsın boğuluyorlardı! 2 vatandaşın kurtarılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil 17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı 17:07 Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı Kaza yapıp kaçan sorumsuz sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı 16:59 Kaza yapıp kaçan sorumsuz sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor 16:52 Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı 16:39 Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi 16:20 İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır 15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu 15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu

Son Dakika Haberleri
17:30 Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
16:48 Burak Elmas, Fatih Terim'i korudu: Haksız eleştirilerin karşısındayız
16:34 Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi
16:31 Tokyo Olimpiyatları'nda Mike Tyson'a gönderme yaptı! Rakibinin kulağını ısırmaya çalışan boksör gündem oldu
16:15 Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
16:09 Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
15:54 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu         
17:30
Ömer Halisdemir'e Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti         
17:08
Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor         
17:03
Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı         
16:54
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 17:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'deki selde az kalsın boğuluyorlardı! 2 vatandaşın kurtarılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement