Son Dakika Haberleri: Artvin'deki şiddetli yağış
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Artvin'deki şiddetli yağış

15 dakika önce

Artvin'in Borçka ilçesi Belediye Başkanı Ercan Orhan, heyelanların sürüklediği toprağın üç eve dolduğunu, can kaybı ya da yaralı bulunmadığını söyledi.

Artvin'deki şiddetli yağış, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesi Belediye Başkanı Ercan Orhan, heyelanların sürüklediği toprağın üç eve dolduğunu, can kaybı ya da yaralı bulunmadığını söyledi.

Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışa bağlı olarak debisi yükselen Düzköy Demirciler Deresi ile çok sayıdaki küçük derenin taştığını belirtti.

Taşma nedeniyle ilçedeki çok sayıda iş yeri ve evin zemin katını su bastığını ifade eden Orhan, küçük çaplı heyelanlar da oluştuğunu aktardı.

Orhan, heyelanların sürüklediği toprak birikintisinin bazı evlere dolduğu bilgisine ulaştıklarını vurgulayarak, "Şu an için tespit edilen üç eve toprak doldu. Çok şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Ancak tahmin ediyorum ki heyelanların toprak taşıdığı ev sayısı artacaktır." dedi.

Bölgede saat 15.00'e kadar sağanağın aralıklarla devam edeceği bilgisine sahip olduklarını dile getiren Orhan, o nedenle teyakkuz halinde olduklarını, belediyenin ve ilgili tüm kurumların ekiplerinin sahada çalıştığını söyledi.

Orhan, derenin taşması ve heyelanların sürüklediği toprak nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Hopa-Borçka kara yolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını kaydetti.

Hopa yolu üzerindeki Küçükköy Camisi'nin zemin katını da su bastığını belirten Orhan, Cankurtaran Tüneli'nin bulunduğu bölgede de heyelanlar dolayısıyla ulaşımda bazı sorunlar yaşandığını sözlerine ekledi.

Ercan Orhan, Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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