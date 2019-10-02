Artvin'deki şiddetli yağış

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentte şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelandan 71 vatandaşın etkilendiğini, afet neticesinde 1 milyon 926 bin 461 liralık hasar oluştuğunu bildirdi.

Vali Doruk, Borçka Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen durum değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda Borçka başta olmak üzere Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Murgul ilçe merkezleri ve köylerin etkilendiğini belirtti.

En büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getiren Vali Doruk, Borçka ilçesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Doruk, hasar tespit ve jeolojik etüt çalışmalarının Çevre ve Şehircilik ile Afet ve Acil Durum il müdürlüklerince büyük oranda tamamlandığına işaret ederek, devam eden çalışmalarda yapılan hasar tespitlerine göre Borçka'da 5 konut ve 1 iş yeri, Hopa'da 1 konut ve 1 iş yeri ile Arhavi'de 3 konutun daha güvenli bir alana naklinin uygun görüldüğünü kaydetti.

Afet önleyici tedbir kapsamında Borçka'da 2, Hopa'da 3 olmak üzere toplam 5 konut için istinat yapısının önerildiğini ifade eden Doruk, bütün vatandaşlara bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Doruk, devlet olarak selden ve heyelandan zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlgili kamu kurumlarımız hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zarar tespiti ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu çalışmaları, Defterdarlık ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından önemli ölçüde tamamlanmış olarak devam etmektedir. Gerçekleştirilen zarar tespitlerine göre, vatandaş zararı olarak 71 vatandaşımız afetten etkilenmiş, bu afet neticesinde 1 milyon 926 bin 461 liralık maddi hasar oluşmuştur."

"Çalışmalara aralıksız devam edilmektedir"

Yağıştan dolayı kapanan kara yolu ve köy yolunu açmak üzere toplam 37 iş makinesi ile 65 personelin görev yaptığını belirten Doruk, "İl Özel İdaresi, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 102. Şube Şefliği ekiplerince hasar gören yol, köprü ve menfez, dere yatağı temizliği, dolgu ve yıkılan taşkın duvarı onarma çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir. Bölgede kapalı kara yolu ve köy yolu bulunmamakta olup içme suyu ve enerji sorunu da yaşanmamaktadır." diye konuştu.

Durum değerlendirme toplantısına, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Erduran, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı ile ilgili daire amirleri katıldı.