Artvin'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahin Hamzaçebi'nin kullandığı 34 BAL 200 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Işıklar mevkisinde aynı istikamette seyreden beton mikserine çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, sürüsü ile eşi Semra ve kayınvalidesi Zela Hamzaçebi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zela Hamzaçebi, ilk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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