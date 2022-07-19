Artvin'deki trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Artvin'deki trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı

19.07.2022 21:50
Artvin'deki trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı

Artvin'de otomobilin direğe çarptığı kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Artvin'de otomobilin direğe çarptığı kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin- Erzurum kara yolunun 10. kilometresindeki Kalburlu köyü mevkisinde Ramazan D'nin kullandığı 25 ABM 096 plakalı otomobil kontrolden çıkararak yol kenarındaki trafik işareti direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan eşi Nurcan (29), çocukları Melek (3), Rabia (6), Muhammed Berat (7) ve Cebrail D. yaralandı.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelisinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'deki trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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