Son dakika haberi! Yangında çeyizlerini kaybeden gençlerin yüzünü Halk Eğitim kursiyerleri güldürdü - Son Dakika

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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında evleriyle birlikte çeyizleri de yanan 6 genç kıza yardım eli uzatıldı.

Dereiçi köyünde 17 Mart'ta çıkan yangında, 52'si konut 193 yapı zarar görürken çok sayıda hayvan telef oldu.

Devlet kurumlarının yangınzedeler için başlattığı çalışmaların yanı sıra vatandaşların çeşitli yardımlarda bulunduğu köyde, kullanılamaz hale gelen evlerindeki çeyizleri de yanan 6 genç kız için Kemalpaşa İlçesi Halk Eğitim Merkezi harekete geçti.

Merkezdeki usta öğreticiler ve kursiyerler, 10 günlük çalışmayla hazırladıkları çeyizleri, muhtarlık binasında bir araya geldikleri 5'i nişanlı 6 genç kıza teslim etti.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aslıhan Can, AA muhabirine, yangın nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi.

Mağdur ailelere yardım eli uzatmak istediklerini dile getiren Can, şöyle konuştu:

"Yangında 6 kızımızın çeyizlerinin yandığını öğrendik. Bunun üzerine bütün kurs öğretmenlerimiz ve kursiyer kadınlarımız gönüllü olarak genç kızlarımız için çeyiz ürünleri ördü. Hummalı bir çalışma neticesinde el emeği göz nuruyla nakış nakış işlediğimiz çeyizleri yaklaşık 10 günde tamamladık, araçlarla köye getirerek kızlarımıza hediye ettik. Güle güle kullansınlar."

"Bir çeyizde ne olması gerekiyorsa hepsini yaptık"

Kursiyerlerden Handenur Karayar, kendisinin de nişanlı olduğunu, bu nedenle genç kızların çeyizlerinin yandığını duyunca çok üzüldüğünü anlattı.

Onlar için el ele vererek çeyiz hazırlama fikrini kurstaki öğretmenlerine ve arkadaşlarına açtığını, onların da bu fikri benimsediğini ifade eden Karayar, "Salon takımları, yatak odası takımları, bir çeyizde ne olması gerekiyorsa hepsini yaptık." dedi.

70 yaşındaki kursiyer Ayla Özgümüş de kurslarda torunları için yapmış olduğu çeyizlik ürünlerin bir bölümünü Yusufelili gelin adayı genç kızlara gönderdiğini kaydetti.

Merkezdeki eğitmenlerden Mine Barsbay, bu yardım projesine herkesin gönüllü katıldığına işaret ederek, ellerinden geldiğince gereken ne varsa yapmaya çalıştıklarını söyledi.

"Gelen yardımlar birer umut oldu"

Yangınzedelerden Elif Tamyürek, yangında evleriyle birlikte her şeyini kaybettiğini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirten Tamyürek, "Annem imkanları nispetinde benim için bir şeyler yapıp kenara koyardı. Bunlar da hep yandı. Köyümüze Kemalpaşa Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticileri geldi. Bizler için elleriyle çeyiz yapmışlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nişanlı genç kızlardan Kübra Palancı ise 3 ay önce nişanlandığını kaydederek, şunları söyledi:

"Düğün tarihini de almıştık. Nişan yüzüğümü bile kurtaramadım. Hayallerimiz, planlarımız vardı ama başımıza hiç ummadığımız bir olay geldi. Her şeyimiz yandı ama gelen yardımlar birer umut oldu. En azından bir nebze de olsa ihtiyaçlarımızı karşıladı. Düğünümüz 22 Ağustos'ta olacaktı. Bu süreçte bizi unutmayan, emeklerini, göz nurlarını buralara kadar ulaştıran Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi hocalarına çok teşekkür ediyorum. Hepsini düğünüme bekliyorum."