Son Dakika Haberleri: Artvin'deki yurt kapasitelerine ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Artvin'deki yurt kapasitelerine ilişkin açıklama

Artvin'deki yurt kapasitelerine ilişkin açıklama

2 saat önce

Artvin Valiliği, kentteki yükseköğrenim yurtlarına kapasitelerinin üzerinde öğrenci kaydı yapıldığı iddialarını yalanladı.

Artvin'deki yurt kapasitelerine ilişkin açıklama, System.String[]

Artvin Valiliği, kentteki yükseköğrenim yurtlarına kapasitelerinin üzerinde öğrenci kaydı yapıldığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu haberlerde, 600 kişilik yurda 500 öğrenci daha alınacağı ve kapasitenin çok üzerinde öğrenci kaydı yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığına işaret edilen açıklamada, "İlimizde yükseköğrenim yurt başvurusu sonucuna göre yurda yerleşen öğrencilerin açıkta kalması, ilimizde bulunan yükseköğrenim yurtlarının kapasitesinin üzerinde öğrencinin kaydının yapılması veya öğrencilere, öğrenci odası haricinde bir yer gösterilmesi gibi bir durum gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yurt başvurusu sonucunda yedekte kalan öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını giderebilmek adına her türlü çabanın gösterildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Coğrafi yapı, konaklama ve ulaşım şartları itibariyle belli zorlukları olan ilimize gelen öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülerek, öğrencilerin kalacak yer bulamaması, olası mağduriyetlerini gidermek adına tedbir amaçlı olarak ek yatak ve baza konularak odalar oluşturmak suretiyle öğrencilerin talep etmeleri halinde geceleyebilmeleri için imkan oluşturulurken birilerinin gerçeği yansıtmayan birkaç fotoğraf çekerek kurumlarımızı yıpratmaya dönük çabalar içine girdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan inşaatı devam eden yurttaki çalışmaların tamamlanmasıyla yurda yerleşemeyen yedek öğrencilerin nakil ve yerleştirme işlemleri sırasıyla yapılacaktır."

Şehirde FETÖ'ye ait herhangi bir dernek ya da vakfa devredilmiş bir yurt bulunmadığı, asılsız iddiaları çıkaranlar hakkında hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk
MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane Terör örgütünün "kimyasal silah" yalanı ortaya çıktı! Kazan ve tişörtü alev almış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 82 milyona çağrı: Herkesi AK Parti saflarına bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 20:06:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'deki yurt kapasitelerine ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]