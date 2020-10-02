Artvin'den Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Artvin'de, Azerbaycan'a destek açıklaması yapıldı.

CHP Artvin İl Başkanlığınca Halitpaşa Meydanı'nda organize edilen etkinliğe, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Başkanı Biber, grup adına yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ toprakları üzerinden Azerbaycan'a saldırarak sivilleri hedef almasını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Ermenistan'ın 1992 yılındaki giriştiği Hocalı katliamı ve Dağlık Karabağ işgali ile 1,5 milyon Azeri Türkü'nün kendi topraklarını terk etmek zorunda kaldığını belirten Biber, "28 yıldır bu saldırılar devam ediyor olmasına rağmen, burada çıkarları olan devletler bugüne kadar Ermenistan işgaline hiçbir çözüm üretmediler." dedi.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Biber, "Bundan sonrada yanında olacağımızı, çözümün hiç bir şart ileri sürmeden Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklardan çekilmesi ile kalıcı barış olacağını vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

Biber, "Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, yaşasın Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, kahrolsun emperyalistlerin sömürüsü ve yok olsun bu haksız savaşlar." ifadesini kullandı.