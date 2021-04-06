Artvin'den hareket eden şehirler arası otobüslerde yolculara AFAD eğitim videosu izletiliyor - Son Dakika

Artvin'den hareket eden şehirler arası otobüslerde yolculara AFAD eğitim videosu izletiliyor

06.04.2021 13:51
Artvin'den hareket eden şehirler arası otobüslerde yolculara AFAD eğitim videosu izletiliyor, System.String[]

Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün çalışmasıyla kentten hareket eden şehirler arası otobüslerde yolculara AFAD eğitim videosu izletilerek farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.

Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün çalışmasıyla kentten hareket eden şehirler arası otobüslerde yolculara AFAD eğitim videosu izletilerek farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.

AFAD İl Müdürlüğü, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak, afet riski azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Artvin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket ederek Türkiye'nin çeşitli bölgelerine giden otobüslerin merkezi yayın sistemine AFAD Başkanlığınca hazırlanan eğitim videosu yüklenerek, yolcuların seyahat esnasında izlemesi sağlanıyor.

AFAD ekipleri ayrıca, yolculara, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı el broşürü ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında tek kullanımlık kulaklık, maske ve dezenfektan dağıtıyor.

AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, gazetecilere, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamında Artvin'de toplumun her kesimine afet farkındalık eğitimi vermeye devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde uzaktan eğitim faaliyetlerine daha çok ağırlık verdiklerini ifade eden Avcı, "Artvin'den şehirler arası otobüslerle vatandaşlarımız ortalama 18-22 saatlik yolculuk yapıyor. Biz otobüsteki yayın sitemine bir saatlik eğitim videosu yükledik. Yolcular seyahat boyunca bu videoyu izleyecekler. Bu videoda afet öncesi ve sonrasında risk azaltma ve yapılması gerekenler anlatılıyor. Vatandaşlarımız acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor." dedi.

Avcı, Kovid-19 salgını nedeniyle yolcuların sağlıklarını düşünerek tek kullanımlık kulaklık dağıttıklarını da kaydederek, "Bu tarz bir eğitimi biz Türkiye'de ilk olarak Artvin'de başlattık. Amacımız daha çok vatandaşa afet bilinçlendirme eğitimi vermek, afet farkındalığını artırmak." diye konuştu.

"Afet eğitimi hayat kurtarır"

Şehirler arası otobüsün şoförü Muhammet Aksakal, 32 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"Meslek hayatımda seyahatlerimizde çok sayıda kaza ile karşılaşıyoruz. Bu kazalarda maalesef can kaybı ve yaralanmalar yaşanıyor. Ben de bir sürücü olarak bu durumdan üzüntü duyuyorum. AFAD tarafından anlamlı bir proje geliştirilmiş. Otobüslerimizde videolu eğimlerle yolcularımız afet konularında bilgilendiriliyor. Bir yolcu otobüsü şoförü olarak bu eğitimlerin son derece faydalı olacağına yürekten inanıyorum."

Yolculardan Aylanur Turan da bugüne kadar çok sayıda otobüs yolculuğu yapmasına rağmen ilk kez böyle bir uygulama ile karşılaştığını ifade etti.

Bir sağlık çalışanı olarak uygulamayı çok beğendiğini dile getiren Turan, ilgililere bu anlamlı proje dolayısıyla teşekkür ederek, "AFAD'ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu eğitimler çok önemli. Afet eğitimi hayat kurtarır. Yol boyunca bu videoyu izleyeceğiz. Çok faydalanacağız. Bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye, Artvin, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'den hareket eden şehirler arası otobüslerde yolculara AFAD eğitim videosu izletiliyor - Son Dakika


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