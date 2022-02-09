Artvin Devlet Hastanesi'nde ilk anjiyo yapıldı - Son Dakika

Artvin Devlet Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan anjiyografi ünitesi hizmet vermeye başladı.

Kısa bir süre önce hizmete alınan anjiyografi ünitesinde ilk anjiyo başarıyla yapıldı.

Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Seymur Salih Mehmetoğlu, yaptığı açıklamada, Hopa'da kalp krizi geçirerek hastaneye getirilen 40 yaşındaki hastaya yapılan anjiyo işleminin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Bu işlemin Artvin'de yapılan ilk anjiyo olduğunu belirten Mehmetoğlu, "Çok şükür başarıyla sonuçlandı. Şu anda yoğun bakımda takipleri yapılıyor, genel durumu da iyi, hayatı tehlikeyi atlattı diyebiliriz, şu anlık her şey yolunda. Elbette koroner anjiyografi eksikliğini uzun zamandan beri hissediyorduk, vatandaşlarımız teşhis ve tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalıyordu. Çok şükür büyük bir sağlık eksiğinden kurtulmuş olduk. Böyle bir sağlık hizmetine kavuştuğumuz için çok memnunuz." dedi.

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisaslarını tamamlayan uzman kardiyologlar ile başarılı bir işlem gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Mehmetoğlu, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürümüz ile beraber ilk vakayı izleme şansımız oldu. Son derece profesyonelce hiç ilk vaka kaygısı olmaksızın sanki yıllardır yapılıyormuş gibi gayet güzel bir iş oldu. Ölüm oranı oldukça yüksek olan kalp krizi vakalarında erken müdahale ile can kaybını en aza indirmek adına anjiyografi ünitesinin kazandırılmasını mutlulukla karşıladık. Kalp krizi ciddi bir sağlık sorunu. Erken, doğru müdahale ile kurtarabileceğimiz hastalarımız da var. Anjiyografi ünitesini bu kadar istememizin sebebi, kurtarabileceğimiz hastalarımızı kaybetmemek adınaydı."