Artvin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı - Son Dakika

Artvin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı

6 saat önce

Artvin Devlet Hastanesi bünyesinde yaklaşık 3 milyon liraya mal olan 20 yataklı yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Artvin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı, System.String[]

Artvin Devlet Hastanesi bünyesinde yaklaşık 3 milyon liraya mal olan 20 yataklı yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.


Açılış töreninde konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Devlet Hastanesinin modern ve nezih bir yoğun bakım ünitesine kavuşmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Yoğun bakım ünitesinin hastaların ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra sağlık personelinin de çalışmalarına verimli katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Doruk, "Böyle bir hizmeti ilimize kazandırdığı için başta Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı İsrafil Kışla'ya, Artvin Milletvekili Erkan Balta'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Milletvekili Erkan Balta ise Artvin için çok önemli bir sağlık hizmetinin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sağlık alanında önemli bir açığı kapattıklarına işaret eden Balta, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla da güzel bir sağlık hizmetinin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu ünitemiz hastalarımızın çevre illere sevkini asgariye düzeye indirmiş olacak. Modern hastanelerdeki gibi kaliteli ve son model cihazlarla donatıldı. Buradan Sağlık Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Doruk ve diğer protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek yoğun bakım ünitesinde incelmelerde bulundu.

Açılış törenine, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, hastane yöneticileri ile davetliler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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