Son Dakika Haberleri: Artvin Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Artvin Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Artvin Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

4 dakika önce

Artvin Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Artvin Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı, System.String[]

Artvin Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

UMKE, AFAD, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastanenin dördüncü katındaki hemşire odasında yangın çıktı.

Durumu fark eden personel, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken diğer yandan da itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerini arayıp yardım istedi.

Tatbikat kapsamında hastaneye gelen ekipler, itfaiye merdivenleriyle camlardan aldıkları hastaları binadan tahliye etti. UMKE ve AFAD ekipleri ise dumandan etkilendiği varsayılan ve ilk müdahalesi yapılan hastaları sedyelerle ambulanslara taşıdı.

Başhekim Seymur Salih Mehmetoğlu, olası bir yangına hazırlık amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Senaryo gereği çıkan yangına hastanedeki görevli ekibin müdahale ettiğini, yangınla baş edemeyince itfaiyeden yardım istendiğini anlatan Mehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Dumandan etkilenen hastaları önce karşı bloka yatay tahliye ettik, daha sonra da dikey tahliyelerini yaptık. Bu tatbikatta paydaş kurumların hastaneye gelme sürelerini görmüş oluyoruz. Kendi ekibimizin etkinliğini görmüş oluyoruz. Böylelikle gerekli iyileştirmeleri yapıp gerçek afetlere hazır hale geliyoruz."

İtfaiye Müdür Vekili İbrahim Dağdemir de 4 dakikada olay yerine ulaşarak gereken müdahaleyi yaptıklarını ifade ederek, itfaiye olarak benzer durumlara hazır olduklarını söyledi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Artvin, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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