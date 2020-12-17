Artvin doğalgazına kavuşuyor

Türkiye'nin en temiz havasına sahip illerinden biri olan Artvin, doğalgazın gelmesiyle artık bu temiz havayı kış aylarında da solumaya devam edecek.

Artvin'de doğal gaz çalışması sona yaklaştı. Kış aylarında kalorifer ve soba ile ısınan Artvinliler, önümüzdeki kış doğal gaz yakmanın keyfini yaşayacak. Türkiye'de doğalgaz bulunmayan iki ilden birisi olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı kapsamında 2018 yılında Artvin'de doğalgaz çalışmaları başladı.

Şehir merkezinde yapılan alt yapı çalışmaları sonrası Çayağzı Mahallesi ve Orta Mahalle yaşayan bin 500 hanenin doğal gaz kullanma başlanması sevinçle karşılandı.

Kış aylarında bacalardan çıkan dumanların hava kalitesini düşürmesi sorunu da böylelikle ortadan kalkmış olacak. Artvin merkez ve ilçelerinde doğalgaz faaliyetleri 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Doğalgaz şirketi Bölge Müdürü Akif Gümüşçıbık "2018 Kasım ayı itibariyle Artvin şehrimizde Enerji Bakanlığımızın 2018 yılı sonu itibariyle 'Doğalgazsız il kalmayacak' hedefine Artvin'de ulaştı ve doğalgaz arzı sağlandı.

Artvin şehir merkezinde yapacağımız yatırımlar yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde alt yapı yatırımı olarak. Bu 10 milyon doların yaklaşık 3 milyon dolarlık kısmını 2020 yılı sonu itibariyle tamamlamış olacağız.

Toplamda şuanda lisans alanımızda ki Artvin ve Şavşat ilçeleri yaklaşık 18 milyon dolarlık bir yatırım maliyeti bulunmaktadır bunun da yaklaşık 5 milyon dolarlık seviyesi hali hazırda tamamlanmış durumda.

Artvin şehir merkezinde 2026 yılı itibariyle imarlı alanların tamamında doğalgaz arzı tamamlanmış olacak. Bura da ki kıstasımız imarlı alanlar yani bizim dağıtım lisansımız imarlı alanları kapsamakta ve bu imarlı alanlardan kastımız da ulaşabileceğimiz en uç nokta. Yani buradan şunu anlıyoruz 2026 yılına kadar en uçta ki binaya doğal gaz arzı sağlanacak ama şehir merkezin de yoğunluğun olduğu bölgelerde 3-4 yıllık bir periyotta yüzde 98 seviyeye gelmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN