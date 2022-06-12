Artvin'e gelen gazeteciler Batum'da da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Artvin'e gelen gazeteciler Batum'da da ziyaretlerde bulundu

12.06.2022 17:13
Artvin'e gelen gazeteciler Batum'da da ziyaretlerde bulundu

Artvin Valiliği koordinesinde Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından gerçekleştirilen "Artvin-Batum Medya Buluşması" programı kapsamında bölgeye gelen gazeteciler, Gürcistan'ın Batum kentinde ziyaretlerde bulundu.

Artvin Valiliği koordinesinde Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından gerçekleştirilen "Artvin- Batum Medya Buluşması" programı kapsamında bölgeye gelen gazeteciler, Gürcistan'ın Batum kentinde ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden Artvin'e gelerek 3 gündür kentin doğal, tarihi güzelliklerini gezip programlara katılan 72 gazeteci, buradan Batum'a gitti.

Türkiye'nin Batum Başkonsolusu Rıza Kağan Yılmaz, gazetecilere, gazetecilerin Batum ziyaretini çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Türk medyası Gürcü medyası ile buluştu. Acara Özerk Cumhuriyeti yetkilileri ile bir araya geldi ve bu güzel Batum şehri bir kez daha medya mensupları tarafından gezilerek görüldü. Çok güzel ve başarılı bir ziyaret oldu. Bu ziyaretin tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Türkiye ve Gürcistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ifade eden Yılmaz, bu iki ülkenin tarihe dayalı geniş ve yakın bağları olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'e gelen gazeteciler Batum'da da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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