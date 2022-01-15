Artvin'e kar geri geldi - Son Dakika

Artvin ve ilçeleri yağan karla beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

Artvin'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek arttıran kar yağışı nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, kar lastiği ve zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı. Yoğun kar kazaların yaşanmasına neden olurken, belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

(Cem Usta/İHA)