Artvin'e Mayıs ayında kar yağdı, hayvancılıkla uğraşanlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

Artvin'e Mayıs ayında kar yağdı, hayvancılıkla uğraşanlar zor anlar yaşadı

ARTVİN - İlkbaharın son günlerinde Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Artvin'de Cuma gününden itibaren etkili olan sağanak yağış, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Artvin il merkezinin yüksek kesimleri ile Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı Maden Köyü'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan Erdal Akman, otlatmak için yaylaya götürdüğü hayvanları ile kar yağışına maruz kaldı.

Yusufeli ilçesine bağlı 2 bin bin rakımlı Avcılar Köyü'nde ise aniden bastıran kar yağışı çobanları olumsuz etkiledi. Esenyaka Köyü mezrasında çiçekler ve yeşillikler Mayıs ayında yağan kar nedeni ile beyaza büründü.