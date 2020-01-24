Artvin'e yılın ilk karı düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'e yılın ilk karı düştü - Son Dakika

Artvin'e yılın ilk karı düştü

6 saat önce

Artvin'in genel görüntüsü Aracını temizleyen vatandaş Kar altındaki ağaçlar Karlı yolda yürüyenler Yollarda kar temizliği Artvin'e yılın ilk karı düştü.

Artvin'in genel görüntüsü

Aracını temizleyen vatandaş

Kar altındaki ağaçlar

Karlı yolda yürüyenler

Yollarda kar temizliği Artvin'e yılın ilk karı düştü

Artvin'e yılın ilk karı düştü

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:01 Kaynak: AA
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