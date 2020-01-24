Artvin'e yılın ilk karı düştü - Son Dakika

Artvin'e yılın ilk karı düştü
6 saat önce
Artvin'in genel görüntüsü Aracını temizleyen vatandaş Kar altındaki ağaçlar Karlı yolda yürüyenler Yollarda kar temizliği Artvin'e yılın ilk karı düştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:01 Kaynak: AA
Artvin'in genel görüntüsü
Aracını temizleyen vatandaş
Kar altındaki ağaçlar
Karlı yolda yürüyenler
Yollarda kar temizliği Artvin'e yılın ilk karı düştü
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