Artvin Emniyet Müdürü Ergen muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere muhtarlarla toplantı yaptı.
Polisevi salonunda gerçekleştirilen toplantıya, il merkezdeki polis sorumluk bölgesinde bulunan 7 mahalle ve 2 köy muhtarı katıldı.
Toplantıda, kentin genel sorunları, mahallelerdeki asayiş ve güvenlik durumu ile çeşitli konulara dair durum değerlendirilmesi yapıldı.
Sorunların çözümü için karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Ergen, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.
Kaynak: AA
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