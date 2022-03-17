Artvin Emniyet Müdürü Ergen muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Artvin Emniyet Müdürü Ergen muhtarlarla bir araya geldi

17.03.2022 13:31
Artvin Emniyet Müdürü Ergen muhtarlarla bir araya geldi

Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere muhtarlarla toplantı yaptı.

Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere muhtarlarla toplantı yaptı.

Polisevi salonunda gerçekleştirilen toplantıya, il merkezdeki polis sorumluk bölgesinde bulunan 7 mahalle ve 2 köy muhtarı katıldı.

Toplantıda, kentin genel sorunları, mahallelerdeki asayiş ve güvenlik durumu ile çeşitli konulara dair durum değerlendirilmesi yapıldı.

Sorunların çözümü için karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Ergen, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

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Sinan Ergen, Artvin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin Emniyet Müdürü Ergen muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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