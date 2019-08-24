ARTVİN Erdoğan Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz

Erdoğan Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz, burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden öğlen saatlerinde helikopterle Artvin'in Yusufeli ilçesine gitti. Erdoğan, yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ile ilçenin yeni yerleşim alanında helikopterle havadan incelemelerde bulundu, ilçe meydanında vatandaşlara seslendi.

İlçede yapımı süren Yusufeli Baraj'ı ve yeni yerleşim alanını helikopterle havadan incelediğini belirten Erdoğan, ortaya muhteşem bir eserin çıktığını söyledi. Baraj inşaatının dünyada eşi benzeri olmadığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu

Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle inceleme fırsatını buldum gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor, zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bu noktada bir şehir Artvin. Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek 3'üncü eseri olacak Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Baraj inşaatının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan Gezi olaylarından tutunda, 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefinde ki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Yurtdışından yurtiçine kadar pek çok çeviri Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Hamdolsun biz milletimizle ele verdik, tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik. ve barajın yapımında özellikle Yüklenici Firmanın bu noktadaki kararlılığını da huzurlarınızda alkışlıyorum dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAKLARINI SAVUNUYORUZ'

Baraj sayesinde ülkede yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretileceğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti

Ülkemize yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'i buldu. İnşallah 2021 yılının nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Görüldüğü gibi önümüzde fazla bir zaman yok, hızla ilerliyoruz, bitireceğiz, sonra da açılışına geleceğiz. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı, yılda ne kadar biliyor musunuz 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücü ile baraj 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu öyle bay Kemal'in dediği gibi değil. Çünkü bunlar öyle hesap kitap filan bilmez. Bunlar sadece atılan adımlar nasıl engellenir buna bakarlar. Doğu Akdeniz'de Amerika, Fransa, İngiltere, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke Türkiye yokmuş. Eline diline dursun ya, sen orada bizim yavuzumuzu görmüyor musun Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun 2 sondaj gemisi ve 2 araştırma gemisi ile o devasa al bayrağımızı görmüyor musun Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim firkateynlerimizi görmüyor musun Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehditten sallamıyorlar mı Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz, burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız

'BİTTİĞİNDE BİZE DUA EDECEKSİNİZ'

Baraj suları altında kalacağı için yapılan yeni yerleşim yerini de incelediğini dile getiren Erdoğan, Bu eser için Yusufeli çok büyük fedakarlıkta bulundu. Sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık ama şimdi helikopterle geçerken baktım ki bir lebi derya, denize nazır konuklarımız yapılıyor ve her şeyiyle muhteşem bir şehir burada inşa ediliyor. Bazı tabi şu süreç içerisinde dedikodular veya bazı olumsuz kampanyalar yürütülebilir; ama şunu söyleyeyim Allah razı olsun inanın oralara yerleştiğiniz zaman ben inanıyorum ki siz bize çok dua edeceksiniz. Çünkü bütün devlet binaları, okullarıyla ibadethaneleri ile hakikaten altyapısıyla, üst yapısıyla muhteşem bir Yusufeli burada inşa ediliyor ve bunu da biz dünyaya örnek göstereceğiz. Buraya gelip burayı görenler, 'Burayı nasıl yaptılar' diyecekler. Buraya bu kayalar, çimento, beton şusu busu nasıl dökülür, bu tüneller nasıl açıldı, bu viyadükler nasıl yapıldı. Bunları gördükleri zaman şaşıracaklar ama onlar bizim Türk, onlar bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. ve biz Türküyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Arabıyla, Lazıyla, Kürdüyle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, Türkiye olduk ve bunları başardık, daha güzelini de inşallah yapmaya devam edeceğiz dedi.

'BİR DE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM'

Erdoğan, bölgenin çekim alanı haline geleceğini de ifade ederek, yeni yerleşim yerinde yürütülen çalışma sürecini yakından takip ettiğini, vatandaşların mağduriyet yaşamaması hususuna da önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, Gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni yerleşim konusundaki beklentilerini hep arkadaşlarımız bizlere ilettiler. İnşallah herkesin gönlünü hoşnut edecek biçimde bu süreci tamama erdireceğiz. Projesini bizzat incelediğim, takip ettiğim bu süreçte inşallah bütün yüklenici firmalar, onlar da bize bugüne kadar zorluk çıkarmadılar. Başarılı bir şekilde süreci devam ettirdiler. Sizler bizim için değerlisiniz. Hiçbir Yusufelili'nin mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Buradan bir de müjde vermek istiyorum. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz bir kararname ile gideriyoruz. ve bu gece bu kararnameyi imzaladım. diye konuştu.