Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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