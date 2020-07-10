Artvin-Erzurum kara yolunda tehlike arz eden kayalar temizleniyor - Son Dakika

Karayolundan görüntüler

Yamaçlardan inen taşlar

Kapalı yol - Dağcıların tırmanışı

Drone görüntüleri Artvin'de kara yolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Çalışma kapsamında 6 endüstriyel dağcı, kara yolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan kara yoluna düşme riski olan kayaları levye, kriko ve bazen de patlatma yönetimiyle kontrollü şekilde düşürüyor.

Çalışma esnasında kara yolu trafiğe kapatılırken, dağcıların nefes kesen çalışması ise vatandaşlarca hayranlıkla izleniyor.

"Uluslararası standartlara uygun çalışma yapıyoruz"

Yamaçlarda kaya temizliği yapan Muhammed İskender, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin Erzurum kara yolu 3. kilometresinde yamaçta askıda kalan ve düşme riski olan taşları temizleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Uluslararası standartlara uygun olarak profesyonel ekiplerle çalışma yaptıklarını anlatan İskender, şöyle devam etti:

"Yaptığımız iş iple erişim uzmanlığı, halk dilinde de endüstriyel dağcılık olarak biliniyor. Emniyet noktaları oluşturarak çift iple beraber emniyetli bir şekilde askıdaki taşları levye, kriko yardımıyla kontrollü şekilde düşürüyoruz. Böylelikle kara yolunun trafiğe açık olduğu zamanlarda olası tehlikeleri ortadan kaldırmış oluyoruz."

"Zor bir meslek icra ediyoruz"

İskender, bu çalışmaları karayolları ekiplerinin denetimi altında, kara yolunda tüm güvenlik önlemlerini alıp, yolu trafiğe kapatıldıktan sonra gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bölgede son 1 yıldır kaya temizliği ve yamaçlara örtüleme yaptıklarına da dikkati çeken İskender, " Borçka, Şavşat ve Yusufeli kara yolunda yaklaşık 70 bin metrekare örtüleme yaptık, bunun akabinde de 60-70 bin metre karelik alanda kaya temizliği yaptık. Zor bir meslek icra ediyoruz. Tehlikeli bir meslek, hata payı yok. " diye konuştu.

Öte yandan dün başlayan çalışmalar nedeniyle, Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresinde belli zaman aralıklarıyla yol trafiğe kapatılıyor.