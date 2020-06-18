Artvin-Erzurum yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Artvin-Erzurum yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzurum yolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzurum yolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yusufeli ilçesi sınırlarında bulunan Yeniköy mevkiinde saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açtı. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak ve taşlar, yola doldu. Artvin-Erzurum yolu güzergahı Yeniköy mevkii ulaşıma kapandı, karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen ekiplerin, yolu ulaşıma açmak için çalışması sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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